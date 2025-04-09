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وزير الداخلية وقع دعوة الهيئات الانتخابية في لبنان الشمالي وعكار

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2025 5:43 مساءً
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، اليوم الأربعاء في بيانٍ، أن “وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وقّع صباح اليوم، قرارات دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكّار الذي سيجرى بتاريخ 11/5/2025”.

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