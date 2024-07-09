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وزير الداخلية يتحدث عن "أخبار طيبة" بالنسبة للوضع في جنوب لبنان

9 - يوليو - 2024
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة ضرورية.

وقال بعد الزيارة: “استبشرنا منه خيرًا وأطمئن اللبنانيين ستكون هناك أخبار طيبة بالنسبة للوضع في الجنوب.”

وأضاف: “سيتوقف إطلاق النار في غزة قريبًا وينسحب على جنوب لبنان، جنوب الأبطال والذي بالفعل يعاني من ظلم.”

وبحثا في موضوع المطار “الذي يجب أن يولى الاهتمام الكامل لاسيما موضوع الطاقة والكهرباء وطبيعي الأمن فيه، والذي يقوم به جهاز أمن المطار وتوليه وزارة الداخلية بالشق المتعلق بها كامل الاهتمام”.

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