وزير الداخلية يتحدث عن معلومات تفيد بنية البعض بالدخول لسراي طرابلس لإحراقه

أكد وزير الداخلية والبديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، ان “ما حدث يوم امس في ​طرابلس​ هو عمل مموّل بخاصة الاسهم النارية و​الاسلحة​ النارية التي صوبت على ​القوى الامنية​، ولا يمكن ان افصح عن مجريات التحقيق حالياً”.

وأشار فهمي الى ان “الهدف مما حصل يوم امس هو تفتيت ما تبقى من هيبة ​الدولة​، والقوى الامنية تعمل على التحقيق مع الموقوفين، وقمنا اليوم في عقد اجتماع امني من اجل تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية، والتعاون بين ​الجيش​ وقادة القوى الامنية مميز ولم يكن هناك من تواطؤ او تقصير بل نقص في العديد”، مشدداً على انه “كان لدى القوى الامنية معلومات تفيد بنية البعض بالدخول الى السراي في طرابلس من اجل احراقه من الداخل”.

وعن زيارته السرية الى طرابلس بين فهمي انه “زار طرابلس علنا ولكن من دون ان اعلن عنها ولقد علم عنها رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي وتوفيق سلطان، ولا اريد ان تفسر الزيارة ايضا بأنها شعبوية خاصة بظل هكذا ظروف، ولكن في نهاية المطاف سنعمل بكل قوة لمنع المس بهيبة الدولة”.