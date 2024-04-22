وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية لهذه المحافظات

وقّع وزير الداخلية والبلديات في جكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، وذلك بتاريخ ٢٦ ايار ٢٠٢٤.

مرفق ربطا نسخة عن القرارين، بالاضافة الى بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للإنتخابات البلدية والإختيارية والرجوع عنها في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل.