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وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية لهذه المحافظات

منذ 7 دقائق
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وقّع وزير الداخلية والبلديات في جكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، وذلك بتاريخ ٢٦ ايار ٢٠٢٤.

مرفق ربطا نسخة عن القرارين، بالاضافة الى بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للإنتخابات البلدية والإختيارية والرجوع عنها في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل.

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