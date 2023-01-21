السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
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وزير الداخلية يحذر: هناك من "يلعب ورقة الفوضى الأمنية"

منذ 10 دقائق
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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رأى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “هناك أطراف سياسية تسعى للاستثمار في الفوضى الأمنية”.

ولفت مولوي في حديث عبر  قناة الحدث إلى أنّ “كل من يعرقل انتخاب الرئيس يلعب أيضًا ورقة الفوضى الأمنية”، معتبراً أنّ “اتفاق الطائف أعاد انتظام الحياة الدستورية وعروبة لبنان”.

وأشار إلى أنّه، “ينبغي انتخاب رئيس للجمهورية والاستجابة لمطالب الشعب اللبناني”.

وأردف، “نظام الكونفدرالية أو التقسيم فشل في لبنان ويعاكس المنطق، ودعاة نظام الكونفدرالية أو التقسيم فشلوا في لبنان”.

وتابع مولوي قائلاً: “مصرّون على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها”.

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