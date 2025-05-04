وزير الداخلية يدلي بصوته ويشدد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي

أدلى وزير الداخلية والبلديات بصوته للمرة الأولى في بلدته شحيم، مشدداً على أهمية المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي وتعزيز دور المواطن في بناء المستقبل.

وقال الحجار: “لم ولن أتدخل، وأنا واثق بأن أهل بلدتي سيختارون من هو الأنسب لخدمة البلدة، وهذا هو الأهم.”

الوزير الحجار أدلى بصوته للمرة الأولى في بلدته شحيم، مشدداً على أهمية المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي وتعزيز دور المواطن في بناء المستقبل. وقال: لم ولن أتدخل، وأنا واثق بأن أهل بلدتي سيختارون من هو الأنسب لخدمة البلدة، وهذا هو الأهم pic.twitter.com/jidXawLm68 — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 4, 2025