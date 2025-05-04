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وزير الداخلية يدلي بصوته ويشدد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - مايو - 2025 3:46 مساءً
وزير الداخلية أحمد الحجار يقترع في بلدته شحيم

وزير الداخلية أحمد الحجار يقترع في بلدته شحيم

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أدلى وزير الداخلية والبلديات بصوته للمرة الأولى في بلدته شحيم، مشدداً على أهمية المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي وتعزيز دور المواطن في بناء المستقبل.

وقال الحجار: “لم ولن أتدخل، وأنا واثق بأن أهل بلدتي سيختارون من هو الأنسب لخدمة البلدة، وهذا هو الأهم.”

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