الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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وزير الداخلية يرفع الجهوزية الأمنية: "سمعنا تصريحات تُذكّرنا بالحرب"

منذ 33 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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شكر وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي الجيش والقوى الأمنية كافة على الجهود القائمة لتثبيت الأمن في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي مؤتمر صحافي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، أكّد “رفع الجهوزية الأمنية لمواكبة التطورات وحماية المواطنين وما حصل من أحداث مؤخراً هو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول”.

وأضاف، “لا شيء يعلو فوق القانون والتحقيقات بملف مخيم عين الحلوة مستمرة والمساعي قائمة لضبط الوضع والإستمرار بالتهدئة ولن نسمَح بأن تكون المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في كل المناطق اللبنانية”.

وتابع، “التحقيقات في حادثة عين إبل مستمرة والمعطيات الأولية تشير إلى عدم وجود خلفيات حزبية وراء ما حصل”.

وتعليقًا على أحداث الكحالة، قال: “سمعنا تصريحات تُذكّرنا بالحرب ونؤكد على ضرورة خطاب الدعوة للعيش المشترك وتثبيت السلم الأهلي وخصوصا عظة المطران عبد الساتر”.

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