وزير الداخلية يستنكر مجزرة بنت جبيل: الاعتداء يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية

كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر منصة “إكس”: “ندين بأشد العبارات المجزرة المروّعة التي أودت بحياة خمسة شهداء، من بينهم أطفال، في بنت جبيل. إن هذا الاعتداء يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة. الرحمة للشهداء والعزاء لعائلاتهم” .

ضربات رغم اتفاق وقف النار

يذكر أنه في نوفمبر 2024، توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق برعاية أميركية، وضع حداً لنزاع بين إسرائيل وحزب الله استمر لأكثر من عام.

ونص الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

كما نص الاتفاق على وقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة.

إلا أن إسرائيل أبقت على وجود قواتها في 5 تلال جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة، تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وعناصر فيه.