وزير الداخلية يعلن ضبط أكبر كمية من الكوكايين تم تهريبها من البرازيل

في خطوة أمنية بارزة تعكس التعاون الإقليمي لمكافحة تهريب المخدرات، أعلن وزير الداخلية والبلديات في لبنان، أحمد الحجار، عن ضبط سفينة محمّلة بأكبر كمية من الكوكايين يتم إحباطها حتى اليوم، بلغت 125 كلغ، تم تهريبها من البرازيل باتجاه لبنان.

وقال الحجار في مؤتمر صحافي عقده اليوم: “نطمئن الشعب اللبناني أن هذه الآفة قيد المتابعة بأقصى قدراتنا، ولن نرضى أن يكون لبنان ممرًا للمخدرات أو مركزًا لها”.

وكشف الوزير أن العملية الأمنية نُفّذت بناءً على معلومات دقيقة وردت من السلطات السعودية، ما أتاح للقوى الأمنية اللبنانية تعقّب الشحنة وضبطها، مشيرًا إلى أن “هناك أشخاصًا قيد الملاحقة، والتحقيقات لا تزال مستمرة”.

ووجّه الحجار شكره إلى وزير الداخلية السعودي على “التنسيق الوثيق والتعاون القائم”، مؤكدًا أن هذا النوع من العمليات يؤكد فاعلية التنسيق العربي المشترك في التصدي لجرائم التهريب وتجارة المخدرات العابرة للحدود.