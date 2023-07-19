وزير الداخلية يكلف "هويدا مصطفى الترك" بمهام محافظ النبطية

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي مذكرة حملت الرقم 78/ام/ 2023 وقضت بتكليف السيدة هويدا مصطفى الترك بمهام محافظ النبطية.

وجاء في القرار : حيث ان السيد حسن محمود فقيه – محافظ النبطية بالتكليف يحال الى التقاعد بتاريخ 20 تموز 2023 لبلوغه السن القانوني، وبناء لمقتضيات وحسن سير العمل الاداري في محافظة النبطية تكلف السيدة هويدا مصطفى الترك – في ملاك محافظة لبنان الجنوبي- بمهام محافظ النبطية وذلك لملء المركز الشاغر وفقا للاصول.

والترك دكتورة في علم الاجتماع وإدارة الموارد البشرية.

الاختصاص الدقيق

تنمية اقتصادية واجتماعية، من مواليد صيدا عام 1971.

المؤهلات العلمية

دكتوراه في العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية عام 2008

دبلوم دراسات معمقة في علم الاجتماع الاقتصادي من معهد العلوم الاجتماعية – الجامعة اللبنانية.

جدارة في العلوم الاجتماعية -خدمة اجتماعية وتنمية محلية من معهد العلوم الاجتماعية – الجامعة اللبنانية عام 2000.

إجازة في العلوم الاجتماعية من معهد العلوم الاجتماعية – الجامعة اللبنانية عام 1999.

إجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية عام 2017.

بدأت التدريس في معهد العلوم الاجتماعية – الجامعة اللبنانية عام 2009، ورقيت إلى رتبة أستاذ عام 2017.

-عينت مديرة لمعهد العلوم الاجتماعية – الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية اعتبارا من تاريخ 12 أيار 2022.