وزير الدفاع إلى بكركي.. وملف التمديد لقائد الجيش على الطاولة!

كشف مصدر سياسيّ رفيع عن هدف زيارة الموفد الفرنسيّ الرئاسيّ جان إيف لودريان، المتمثّل بالتسويق للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.

وأوضح المصدر نفسه لصحيفة “الجمهورية”، أنّ خيار التمديد لقائد الجيش تراجع، لمعوقات سياسية وقانونية ولأسباب تتعلق بقيادة الجيش ذاتها.

وأشار إلى أنّه حصل انقسام سياسيّ حاد، في شأن القرار المتخذ، “كما أن التعيين سيكون صعبًا، لعدم مواجهة شبه الإجماع المسيحيّ على رفضه”.

وأفادت الصحيفة بأنّ وزير الدفاع موريس سليم، سيزور البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، اليوم، لشرح موقفه وسيحمل معه قانون الدفاع، ليعرض للبطريرك المواد التي تدل إلى عدم قانونية التمديد.