الأربعاء 21 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع استقبل ماغرو وبوجار والقائم بأعمال السفارة العراقية

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 8:22 مساءً
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، القائم بالأعمال في سفارة العراق في لبنان محمد رضا الحسيني. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم، لا سيما في المجالين الدفاعي والأمني.

كما استقبل مستشار الأمن القومي لجمهورية تشيكيا توماس بوجار، مع وفد مرافق، في حضور سفيرة تشيكيا إستر لوفروفا. وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان، لا سيما في الجنوب، وعلى الحدود الشمالية والشرقية.

وأكد بوجار “دعم بلاده للبنان في المحافل الدولية، ومواصلة الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني في ظل التحديات التي يواجهها”.

والتقى وزير الدفاع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، الذي قدم الجنرال فالنتين سيلير الممثل الجديد لفرنسا في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)، وجرى التطرق إلى الوضع العام في لبنان والمنطقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس جوزاف عون يستقبل وفداً من "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية"
    الرئيس عون: عندما يصير ولاؤنا للوطن لا للمصالح الضيقة والطوائف تسوَّى مشاكلنا
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مع وفد عسكري مرافق
    سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة..وهذا ما تم بحثه!
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء بل تستخدم بعضاً من ضعفاء العقول لقول ذلك

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!
    النائب أحمد الخير
    بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون