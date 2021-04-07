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وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل.. ولبنان من ضمن القضايا على الطاولة

7 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2021 8:43 صباحًا
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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من المقرر أن يزور وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إسرائيل الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ونظيره بيني غانتس، بحسب ما أفاد، الثلاثاء، موقع أكسيوس الإخباري الأميركي.

وبذلك سيصبح أوستن أول وزير في إدارة الرئيس، جو بايدن، يزور إسرائيل منذ تنصيب الأخير في 20 يناير الماضي.

ولم يؤكد البنتاغون هذه الزيارة علما بأّنه يحيط تنقلات وزير الدفاع في الخارج بهالة من السرية لدواعٍ أمنية.

ووفقاً لموقع أكسيوس، فإن الوزير الأميركي سيبحث خلال زيارته القضايا الإقليمية الشائكة وفي مقدمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كل من إيران ولبنان وسوريا.

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول بمفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2018.

وتعهد بايدن إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولا للالتزام بكافة بنوده.

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