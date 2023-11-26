وزير الدفاع الأميركي لنظيره الإسرائيلي: واشنطن مهتمة بمنع توسّع الصراع إلى لبنان

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالًا بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأكد الوزير أوستن مجددًا خلال الاتصال، اهتمام الولايات المتحدة بمنع الصراع في غزة من التوسّع إلى لبنان.

كما أدان أوستن الهجمات المستمرة عبر الحدود بين لبنان و”إسرائيل”، وأعرب عن دعمه لعودة المدنيين الإسرائيليين الآمنة إلى ديارهم في الشمال، وفق تعبيره.

يأتي ذلك في وقت تسود المنطقة الحدودية في القطاع الغربي من جنوب لبنان منذ الصباح، حال من الهدوء الحذر يخرقه من وقت إلى آخر تحليق للطيران التجسسي نوع “إم كا” فوق أجواء قرى صور، لا سيما فوق النافورة والساحل الجنوبي وصولًا حتى أجواء مدينة صور ساحلًا وعلما الشعب ومروحين والضهيرة وطير حرفا، وذلك على وقع دخول الهدنة في غزة يومها الثالث.

فيما تجوب دوريات لـ”اليونيفيل” ترافقها آليات للجيش على طول القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.