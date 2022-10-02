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وزير الدفاع الإسرائيلي: اتفاق الترسيم لا يضمن منع الاحتكاك مع لبنان

منذ 7 دقائق
بيني غانتس

بيني غانتس

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (الأحد 2-10-2022)، إلى أن “اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيعود علينا وعلى لبنان بمنافع اقتصادية”.

وأضاف غانتس، أن “اتفاق ترسيم الحدود لا يضمن منع الاحتكاك مستقبلاً مع لبنان”.

في سياق متصل أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد موافقة أولية الأحد، على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة إن المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل.

كما أعرب لابيد عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه.

وقال لابيد إن الموافقة الإسرائيلية على المشروع ستنتظر الاستشارات القانونية. وينظر لبنان أيضا في مسودة الاتفاق.

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