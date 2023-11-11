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وزير الدفاع الإسرائيلي: ما نفعله في غزة يمكن أن نفعله في بيروت!

منذ 41 دقيقة
وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (السبت 11-11-2023) حزب الله من تصعيد القتال على الحدود، مضيفا أن ما تفعله إسرائيل في غزة يمكن أن تفعله في بيروت.

وقال غالانت للجنود في مقطع مصور بثته قنوات تلفزيونية إسرائيلية “حزب الله يجر لبنان إلى حرب قد تندلع”.

وتابع “إنه يرتكب أخطاء… ومن سيدفع الثمن في المقام الأول هم المواطنون اللبنانيون. ما نفعله في غزة يمكن أن نفعله في بيروت”.

من جهته أكّد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أن عمليات المقاومة في لبنان ضدّ العدو الإسرائيلي سترتقي كماً ونوعاً، مشيراً إلى أنّ “جبهة المقاومة ستبقى ضاغطة”.

وأضاف نصرالله: “الموقف العام في لبنان مساعد وجيّد وقويّ ويجعل من جبهة لبنان قويّة، وأشيد مجدداً بالمقاومين الأبطال وأشيد بالبيئة الحاضنة المباشرة التي تتحمل عبء هذه المواجهة وعبء تقديم الشهداء وعبء التهجير من القرى الأمامية والموقف العام في لبنان المتضامن مع غزة”.

و قال نصرالله: “لأوّل مرة نقوم باستخدام المسيّرات الهجومية الانقضاضين ولأوّل مرة استخدمنا صاروخ البركان الذي يزن نصف طن ولكم أن تتخيلوا حجم الخسائر”.

وتابع: “العمليات التي نفذت سواء بالرد بالكاتيوشا أو بالمسيّرات هي أعمق مما مضى ونحن في ارتقاء معيّن وهذا استلزمته المعركة وما يرتبط بالتصعيد القائم في غزة ولبنان”.

وأكمل: “الإسرائيليون يحاولون أن يخفوا إصاباتهم وقتلاهم أو يدمجوهم بالقتلى والإصابات العامة في المعارك”.

    المصدر :
  • رويترز

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