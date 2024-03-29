الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حزب الله: سنلاحقكم في بيروت ودمشق وأبعد من ذلك!

منذ 39 دقيقة
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

A A A
طباعة المقال

صعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (الجمعة 29-3-2024) من تهديداته ضد حزب الله، متوعداً بأنهم سيصلون إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت وفي دمشق وفي أماكن أبعد من ذلك.

وأكد غالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيوسع المعركة ويزيد من وتيرة الهجمات في الشمال على الحدود مع لبنان.

وأضاف “نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لحزب الله”.

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه قتل علي عبد الحسن نعيم في غارة جوية على منطقة البازورية في لبنان.

وأضاف الجيش أن نعيم كان “أحد القادة المسلحين المتحالفين مع إيران في مجال إطلاق القذائف ثقيلة الوزن وكان مسؤولا عن التخطيط لهجمات على مدنيين إسرائيليين وشنها”.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصواريخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأضاف أنه قصف بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في قلعة هونين في الجليل الأعلى

    المزيد من أخبار لبنان

    إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
    فيديو.. إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
    رابطة موظفي الإدارة العامة
    موظفو الإدارة العامة: أي تهديد للموظفين بالحرمان من البدل بسبب الدوام سيدفعنا للإضراب!
    سيارة تابعة للدفاع المدني
    كارثة مخفية.. طرابلس بلا دفاع مدني ولا جهاز إطفاء!

    الأكثر قراءة

    غارات على مدينة حلب شمال سوريا
    فيديو لانفجارات هي الأعنف في سماء حلب شمال سوريا.. ما الذي يحدث؟
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    مسؤول إسرائيلي يكشف توقيت جديد لغزو لبنان!