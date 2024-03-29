وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حزب الله: سنلاحقكم في بيروت ودمشق وأبعد من ذلك!

صعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (الجمعة 29-3-2024) من تهديداته ضد حزب الله، متوعداً بأنهم سيصلون إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت وفي دمشق وفي أماكن أبعد من ذلك.

وأكد غالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيوسع المعركة ويزيد من وتيرة الهجمات في الشمال على الحدود مع لبنان.

وأضاف “نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لحزب الله”.

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه قتل علي عبد الحسن نعيم في غارة جوية على منطقة البازورية في لبنان.

وأضاف الجيش أن نعيم كان “أحد القادة المسلحين المتحالفين مع إيران في مجال إطلاق القذائف ثقيلة الوزن وكان مسؤولا عن التخطيط لهجمات على مدنيين إسرائيليين وشنها”.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصواريخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأضاف أنه قصف بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في قلعة هونين في الجليل الأعلى