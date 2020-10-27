وزير الدفاع الإسرائيلي يرد على كلودين عون: أسمع أصواتا لبنانية عن السلام

أثارت ابنة الرئيس اللبناني كلودين عون في مقابلة مع قناة الجديد الاثنين، الجدل بعد تصريحاتها التي رحبت بإقامة اتفاقية سلام مع اسرائيل حيث قالت، أن ”لا مانع“ من التفكير في التوصل إلى سلام مع إسرائيل ”لكن بعد حل كل المشكلات“، مشيرة بشكل خاص إلى ترسيم الحدود وقضية اللاجئين الفلسطينيين والموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز.

وأضافت ردا على سؤال ”عندما نحل المشكلات وننهي ترسيم الحدود، كلودين عون لا تمانع أن تبرم الدولة اتفاق سلام مع إسرائيل؟“، أجابت ابنة الرئيس اللبناني ”لماذا سأمانع؟ … هل المطلوب أن نبقى في حالة حرب يعني؟“.

كلام كلودين عون يبدو أنه أطرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي عقب على كلام عون اليوم الثلاثاء – عشية الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية- قائلا إن في لبنان ”أصواتًا إيجابية“ تتحدث عن ”سلام مع إسرائيل“.

وتعقد المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في مقر بعثة الأمم المتحدة في بلدة الناقورة الحدودية جنوب لبنان، في وقت وقعت فيه إسرائيل اتفاقات لتطبيع علاقاتها مع ثلاث دول عربية.

وقال غانتس الثلاثاء خلال زيارة لشمال إسرائيل ”أسمع أصواتًا إيجابية تأتي من لبنان وتتحدث حتى عن السلام مع إسرائيل وتعمل معنا في قضايا مثل الحدود البحرية“.

وأشرف غانتس خلال زيارته على تدريبات لإعداد الجيش لهجوم محتمل من قبل حزب الله، محذرا أنه ”إذا قام حزب الله بعمل ضد إسرائيل، فسيدفع لبنان الثمن.. نحن مستعدون لهذه اللحظة التي آمل ألا تأتي أبدًا“.