وزير الدفاع الإيراني: احتجاجات لبنان معادية لنا

اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي ان احتجاجات لبنان والحكومة العراقية الحالية خطوات معادية لإيران.

وتطرق وزير الدفاع الى ما جرى من أحداث في المحيط الدولي والاقليمي خلال الفترة الماضية ومن بينها، تغيير الحكومة العراقية ، واغتيال القائد سليماني والعالم النووي فخري زادة، والهجمة الاعلامية على المقاومة في لبنان، والتدخل الأجنبي في سوريا والحرب على الشعب اليمني المظلوم، وحرب قره باغ ، والتحريض ضد إيران في افغانستان ، والاعلان عن التطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني ، ومحاولات اميركا لتمديد الحظر التسليحي على إيران، مشيرا الى ان جميع هذه الاجراءات اتخذت وتتخذ بهدف التغلب على إيران، لكننا رأينا في النهاية أن مؤامرات العدو المشؤومة لم تفشل فحسب ، بل أن اوضاع المنطقة اتجهت في غير صالح اميركا واذنابها.

واعتبر العميد حاتمي ان مؤامرات العدو علي الصعيد الاستراتيجي ستتواصل ، خصوصاً على صعيد تفوق إيران الاقليمي وقدراتها الصاروخية ، لكننا سنواصل وبكل قوة مسيرتنا في هذا الطريق حتى تحقيق اهدافنا السامية.