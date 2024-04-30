وزير الدفاع الإيطالي: الجيش ضرورة قصوى لضمان أمن لبنان

رأى وزير الدفاع الإطالي غويدو كروستو في حديث مع الاعلامية ليال الاختيار عبر قناة “العربية” أن “تقوية الجيش اللبناني ضرورة قصوى لضمان أمن لبنان والحدود اللبنانية الاسرائيلية ولأي اتفاق يتم العمل عليه من قبل الأطراف الدولية”، مؤكداً أن “قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون صديق لإيطاليا ومحل ثقة”.

وعن قرار الحكومة السابقة بقيادة جوسيبي كونتي بقطع الامدادات العسكرية عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قال غريدو: “كان خطأ استراتيجياً لو لم يتخذ هذا القرار من باب الدعاية السياسية وليس تحليل الامور من منطلق واضح ودقيق لما وصل الحوثي وتهديده للمنطقة ولأمن الملاحة العالمي لما وصلت عليه الان، مما الحق اضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الايطالي لذلك نحن نعمل اليوم على مسارين للتصدي لهذا التهديد المسار الاول عبر مهمة “اسبيدس” البحرية والمسار الثاني ديبلوماسي سياسي “.

وفي سياق متصل، أكد كروستو أن “ايطاليا سعت، منذ اللحظة الأولى، إلى إطلاق رسالة مختلفة إلى فلسطين، و كانت الدولة الأولى التي قامت بإرسال مساعدت، فقد أرسلنا سفينة مجهزة كمستشفى وأرسلنا مساعدات جوا، ونحن نقوم بنقل أطفال وأسر فلسطينية إلى إيطاليا لتقديم المساعدة لهم”.

وقال: “منذ البداية قلنا بقوة وحزم أنه، بالنسبة لنا، الحل يتمثل في شعبين في دولتين ومنذ البداية طالبنا إسرائيل باحترام القانون الدولي الذي ينص على أنه في الحروب يجب عدم المساس بالمدنيين. فالحرب يباشرها العسكريون، وتدور وقائعها بين أشخاص قادرين على القتال، ومعتادين على القتال”.

وأضاف: “لقد أردنا الهدنة بقوة وطالبنا بعقد الهدنة بين الطرفين وهو نفس ما أطالب به شخصيًا منذ وقت طويل لاوكرانيا أيضا إذ إن موقفنا كان قويًا وصعبا. ولهذا تحديداً نحن في أمس الحاجة إلى أطراف، في تلك المنطقة، يكون صوتهم أقوى وأكثر تأثيرا من صوت إيطاليا. فمن الصعب أن يكون لدولة غربية مصداقية في ذلك السياق”.

واعتبر أنه “اذا تحركت المملكة العربية السعودية وإذا تحركت الدول العربية، فمن الأسهل الوصول إلى تحقيق هدنة، بدعم من كل الأمم الغربية فربما سيكون تحقيق السلام اسهل ثم بسط الهدنة”.

ورأى أن “دور مصر جوهري لضمان الامن المحوري، إذا أن مصر مهددة لتصبح الضحية الثانية للحرب باعتبارها الجارة الاولى المعنية بالحرب”، مشيراً الى أن “مصر مهددة لتصبح المكان الذي ينمو فيه التطرف الأصولي وتصديا لهذا ايضا نحن نتحرك”.

واعتبر أنه “من الصعب الحوار مع إسرائيل حاليا لان قيادتها السياسية ضعيفة جدا سياسيا، وهي تستغل الحرب لضمان بقائها السياسي وهو أصعب ما نواجهه حاليا”.