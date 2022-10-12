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وزير الدفاع الاسرائيلي: اتفاق الترسيم سيحفظ أمن اسرائيل ويُضعف حزب الله

منذ 42 دقيقة
وزير الدفاع الاسرائيلي

وزير الدفاع الاسرائيلي

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لفت رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي “يائير لابيد”، الى أن “اتفاق الترسيم البحري مع لبنان يبعد إمكان اندلاع نزاع مع حزب الله”، بحسب وكالة “الصحافة الفرنسية”.

وقال لابيد: “سنبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش وأي هجوم عليه يعتبر اعتداء على إسرائيل”، معتبرًا أنّ اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان إنجاز تاريخي.

في السياق، اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي “بيني غانتس” أنّ الاتّفاق مع لبنان سيحفظ أمن إسرائيل ويُضعف “حزب الله”.

وإذ قال: “لم نتنازل عن أمن إسرائيل بعد الاتفاق مع لبنان”، اعتبر غانتس أنّ انتقادات نتنياهو للاتفاق ليست في محلها.

إلى ذلك، ثمّن المسؤول الاسرائيلي دور أميركا وقادة دول في المنطقة على دورهم في الاتفاق مع لبنان.

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