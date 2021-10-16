وزير الدفاع: التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق النار من الجانبين

اعلن وزير الدفاع الوطني ​موريس سليم​ أن “الافادات الميدانية فيما يتعلق بمسيرة الخميس افادت بأنه كان هناك حرف للمسيرة”.

ولفت سليم في حديث لقناة الـmtv، الى ان “التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق النار من الجانبين”.

ولفت الى أنه “تم العثور على مصدر اطلاق الـB7 وتمت توقيفات على الأثر والجيش نفذ كل التدابير الميدانية الاستباقية اللازمة”.

وكشف سليم أن “معلومات مسبقة كانت بحوزتنا والاتصالات أكدت الطابع السلمي للتحرك ولكن تفلت أعقب وقوع الحادثة، والأسلحة موجودة في البيوت”.

واضاف وزير الدفاع أن “موضوع مجلس الوزراء منفصل عن مصير المحقق العدلي والقرار في شأن البيطار يتخذ في القضاء لا في السياسة​”، مؤكدا أن “ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر فيما الأكيد أن لا تطورات مرتقبة والقوى الأمنية منتشرة وهناك 19 موقوفاً من الجانبين بينهم 17 لبنانياً وسوريان والجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلق بالتحقيقات”.