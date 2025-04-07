وزير الدفاع التقى السفير القطري الذي أكد التزام بلاده المستمر بدعم لبنان

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير القطري التزام بلاده ب”استمرار دعم لبنان وشعبه”. وتم التطرق الى المساعدات القطرية المقدّمة للبنان، لا سيما للجيش اللبناني. وعبّر الوزير منسى عن تقديره ل”الدعم القطري المستمر للبنان شعبًا ومؤسسات ومساندة قطر الدائمة للمؤسسات العسكرية والأمنية”.

وعقد وزير الدفاع اجتماعًا أمنيًا حضره الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي ورئيس مكتب التعاون والتنسيق العميد الركن ميشال بطرس.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، مع تحديد أسس التنسيق بين لبنان وسوريا بهدف حسن تنفيذ الاتفاق بين البلدين بعد الاجتماع الذي عُقد في المملكة العربية السعودية.

والتقى وزير الدفاع وفدًا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، وكان عرض للأوضاع وآخر المستجدات وإمكانية التعاون بين الوزارة والاتحاد العمالي العام حول مسألة رواتب القطاع العام لا سيما رواتب العسكريين في الخدمة والتقاعد، وأهمية اعادة تقييم هذه الرواتب والملحقات والتعويضات بما يليق بتضحياتهم وبحجم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم.