الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

23 - سبتمبر - 2021
وزير الدفاع الوطني موريس سليم

وزير الدفاع الوطني موريس سليم

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في زيارة بروتوكولية قدمت خلالها التهنئة للوزير سليم لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

وتخلل الاجتماع جولة افق تناولت دور الأمم المتحدة في مساعدة لبنان في مختلف القطاعات لا سيما دعم المؤسسة العسكرية.

وتطرق الحديث إلى نتائج الاجتماع الذي عقد على مستوى سفراء الدول المعتمدين في لبنان استكمالا لمؤتمر باريس، لدعم الجيش والذي نظمته قيادة الجيش بالتعاون مع مكتب المنسق الخاص.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين المنظمة الدولية ووزارة الدفاع الوطني.

ثم استقبل الوزير سليم القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” وتم التطرق الى دور اليونيفيل والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني في منطقة عمل القوات الدولية والتطلع إلى استمرار هذا الدور بما يخدم الاستقرار في جنوب لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي الى القصر لكن.. لا حكومة؟!
    العلم اللبناني
    إيران تحسمها: لبنان جبهة متقدمة لنا ومشاع بتصرّفنا
    الياس حنكش
    حرائق جديدة اندلعت ليلاً... إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم