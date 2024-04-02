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وزير الدفاع التقى سفيرة إيطاليا مثمناً "الدعم المستمر للبنان"

منذ 53 دقيقة
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.

وأعرب الوزير سليم عن تقديره لجهود السفيرة بومباردييري في تعزيز العلاقات الايطالية- اللبنانية”، مثمناً دعم ايطاليا المستمر للبنان لا سيما المساعدات التي تقدمها للجيش “.

وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.

وعرض وزير الدفاع مع كلّ من النواب: الياس اسطفان، ملحم الحجيري وأديب عبد المسيح ، آخر التطورات في البلاد.

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