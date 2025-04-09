وزير الدفاع: الجيش يحتاج إلى دعم إضافي

أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى أن “الجيش يحتاج إلى دعم إضافي”، ولفت خلال لقائه نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد من النقابة، إلى أن “الاجتماع الذي عقد في المملكة العربية السعودية فتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا”، وقال: “بكل صراحة وشفافية، إن كل المشاكل اليوم يتم رميها على الجيش، وأنا أختصر هذه الحال بجواب واحد: أطعموا الجيش ليطعمكم”.

أضاف: “اللقاء الذي حصل في المملكة العربية السعودية كان جيدا، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة، خصوصا أن المشاكل الحدودية بين لبنان وسوريا قديمة، وليست وليدة الساعة وتحتاج إلى متابعة وحلول. أما عن الأحداث التي حصلت على الحدود، فإن التهريب هو المسبب الأساسي لحصولها”.

من جهته، قال النقيب الكعكي: “تشرفنا بلقاء وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وكانت فرصة لنعبر عن فرحتنا بأن يأتي إلى هذه الوزارة مسؤول يعرف المؤسسة بالكامل، وهذا سيساعد على النجاح، خصوصا أنها المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن أمن البلد، لا سيما في أوضاع الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي”.

سفير البرازيل

وبحث وزير الدفاع مع سفير البرازيل تارسيسيو كوستا في “آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتاريخ الحافل بالتعاون والصداقة”.

كما تم التطرق إلى “الدور الإيجابي والفاعل الذي تلعبه الجالية اللبنانية في البرازيل، والتي تشكل جسر تواصل بين لبنان والبرازيل”.

وأكد السفير البرازيلي “موقف بلاده الداعم للبنان في المحافل الدولية”، مشددا على “إدانة البرازيل للخروق والاعتداءات التي يمارسها العدو الإسرائيلي، وعلى ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701”.

وأبدى “استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة إلى الجيش اللبناني”، عارضا “إمكانات بلاده في مختلف المجالات العسكرية”.

السفير الإيراني

واستقبل وزير الدفاع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، الذي هنأه بتوليه مهامه في وزارة الدفاع.

كما شدد على “عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مؤكدا “وقوف بلاده الدائم والثابت إلى جانب لبنان في كل الظروف، وحرصها على دعمه في مواجهة التحديات”.

وأكد السفير الإيراني “استعداد إيران الكامل لتقديم المساعدة اللازمة في أي وقت، لا سيما في المجالات التي تخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان وتعزز من استقراره وأمنه”.

روكز

وعرض منسى مع النائب السابق شامل روكز آخر التطورات في لبنان والحاجات المعيشية للعسكريين.

مخول

واستقبل وزير الدفاع المفتش العام في الجيش اللواء الركن فادي مخول على رأس وفد، اطلع منه على سير العمل في المفتشية العامة، وزودهم بالتوجيهات اللازمة لتفعيل الأداء في المرحلة المقبلة.