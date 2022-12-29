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وزير الدفاع الفرنسيّ في لبنان غدًا.. ورسالة من ماكرون!

منذ 34 ثانية
آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2022 6:18 مساءً
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو

وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو

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يصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو، إلى لبنان غدًا الجمعة في زيارة تستمر حتى ٢ كانون الثاني، يلتقي خلالها القوات الفرنسية العاملة في قوات الطوارئ الدولية ويمضي معهم ليلة رأس السنة، وفق ما نقلت mtv عن مصادر في باريس.

هذا ومن المتوقع أن يلتقي لو كورنو وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون.

كان الوزير الفرنسي زار لبنان في أكثر من مناسبة، وتربطه علاقات وثيقة بعدد من المسؤولين السياسيين وقيادة الجيش والفعاليات اللبنانية.

كما من المتوقع أن يحمل لوكورنو رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات.

تأتي هذه الزيارة في وقت تبذل فيه باريس مساعي واتصالات لمواكبة الوضع الراهن ومساعدة لبنان. وأكدت مصادر دبلوماسية لـmtv  أن الاهتمام بهذا الملف وعقد اجتماعات دورية تشاورية في باريس أو كما حدث أخيرًا في الرياض لا يعني أن هناك اختراقًا حدث، نافية الأنباء الواردة عن عقد مؤتمر دولي حول لبنان.

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