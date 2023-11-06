وزير الدفاع الفرنسي: سنقدم مركبات مدرعة للجيش اللبناني

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في تصريحات نُشرت اليوم الاثنين إن بلاده سترسل عشرات المركبات المدرعة إلى الجيش اللبناني حتى يتمكن من القيام بمهام الدوريات بالشكل الصحيح.

وقال ليكورنو لصحيفة لوريان لو جور اللبنانية بعد زيارة للبنان إن من الضروري تعزيز قدرات الجيش الوطني اللبناني حتى يتمكن من التنسيق بشكل جيد مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأضاف: “سنواصل شراكتنا من خلال المعدات العسكرية لنقل القوات تحديدا في حماية مدرعات، وهو أمر أساسي لمواصلة الدوريات”، موضحا أنه سيتم تسليم عشرات المركبات المدرعة للجيش اللبناني قريبا.

وأردف: “ندعم الجيش اللبناني على المدى الطويل مهما كانت الصعوبات الحالية”.

وأشار إلى أن باريس ستوفر أيضا أدوية وستضع برنامجا مشتركا لشراء مستلزمات طبية بأسعار معقولة للجيش اللبناني مستقبلا.

وتسعى فرنسا إلى الاستفادة من علاقتها التاريخية مع لبنان في محاولة نزع فتيل التوترات بين إسرائيل وحزب الله، لكن العنف يتصاعد.

ويشارك نحو 700 جندي فرنسي في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) التي تأسست عام 1978 في أعقاب أعمال عنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ويتمتع حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية، بنفوذ هائل في لبنان الذي انهار اقتصاده وأصبحت الدولة فيه تعمل بالكاد. ويخشى الزعماء اللبنانيون من أن تتحول الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل إلى صراع كبير.