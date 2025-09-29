الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
وزير الدفاع الوطني بحث التطورات الأخيرة مع البطريرك الراعي

منذ ساعتين
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان

زار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان يرافقه رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسّان عوده. وجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الأخيرة والإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع.

وبعد اللقاء الذي استمر نحو ساعة، صرّح الوزير منسى: ” تشرفت اليوم بزيارة غبطة البطريرك الراعي في داره المباركة، ونحن نحرص دائماً على لقاء غبطته للاستماع إلى توجيهاته الحكيمة والاستفادة من رؤيته الوطنية، خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وقد أطلعناه على أبرز المستجدات والخطوات التي تقوم بها الوزارة، على أمل أن تحمل المرحلة المقبلة حلولاً تُخرِج البلاد من أزماتها برعاية وصلوات غبطته.”

