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وزير الدفاع بحث مع قائد الجيش الوضع الامني في البلاد

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2022 11:37 صباحًا
وزير الدفاع موريس سليم

وزير الدفاع موريس سليم

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه، قائد الجيش العماد جوزاف عون واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد.

وتناول اللقاء “شؤون المؤسسة العسكرية وخصوصا ما يتعلق في الإجراءات والخطوات التي تتخذها قيادة الجيش لتوفير حاجات العسكريين، وأبرزها توفير الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم لا سيما الإستشفائية منها، وكان الموقف موحدا تجاه الإستحقاقات التي تخص المؤسسة العسكرية لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن”.

كذلك تم التطرق الى “الإنجازات الأمنية العديدة التي تحققها يوميا وحدات الجيش على المستوى الأمني في مكافحة الجريمة وحماية الإستقرار والأمن الإجتماعي في المناطق اللبنانية كافة، وكشف المجرمين وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة”.

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