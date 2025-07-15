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وزير الدفاع بحث مع مديرين عامين في أوضاع القطاع العام

منذ ساعتين
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى يلتقي وفداً في مكتبه في اليرزة

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى يلتقي وفداً في مكتبه في اليرزة

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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، وفدا ضم المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام وزارة البيئة برج هاتجيان، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، المدير العام للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد، والمدير العام للتنظيم المدني علي رمضان.

وخلال اللقاء، تم التداول في أوضاع القطاع العام وسبل دعمه.

كما استقبل اللواء منسى رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض. وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة.

وأكد الأبيض “ضرورة إطلاق حوار وطني عاجل يهدف إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية”.

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