الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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وزير الدفاع: بيانات الشجب لم تعد تكفي

منذ 23 ثانية
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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أعرب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم عن ألمه الشديد لاستشهاد الصحفيين في قناة “الميادين” فرح عمر وربيع المعماري ورفيقهما، باعتداء مباشر من العدو الاسرائيلي في طيرحرفا في الجنوب.

وقال سليم: “ان هذا الاعتداء يأتي في سلسلة اعتداءات ضد الاعلاميين والمدنيين ترتكبها اسرائيل يوميا في لبنان وفي فلسطين على حد سواء، والهدف واحد هو حجب الحقائق التي تنقلها وسائل الاعلام عن المجازر التي تقوم بها اسرائيل والتي لم تردعها الادانات العربية والدولية التي تتصاعد يوما بعد يوم، ما يكشف مرة اخرى طبيعتها العدوانية واهدافها التوسعية”.

أضاف: “إني، اذ ادين بشدة الجرائم الاسرائيلية المتتالية واخرها استهداف الصحافيين ورفيقهما، اتقدم بالتعازي الى ذوي الشهداء الثلاثة والى أسرة محطة “الميادين”، وادعو الى موقف عربي ودولي موحد وفاعل في مواجهة استمرار العدوان الاسرائيلي لان بيانات الشجب والادانة لم تعد تكفي”.

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