وزير الدفاع خلال لقائه وزير الداخلية الكويتي: لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 4:16 مساءً
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

اجتمع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى والوفد المرافق مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الكويت.

وكان اللقاء مناسبة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيّما على المستوى الأمني والعسكري، مع التطرّق إلى الأوضاع العامة في المنطقة وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، ومكافحة التهريب والمخدرات، إضافةً إلى بحث في سبل دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتطوير قدراتها.

وأشاد وزير الداخلية الكويتي “بدور الجالية اللبنانية على صعيد التنمية في الكويت ومساهمتها الفعّالة في هذا المجال، وبالتزامها الدائم احترام القوانين في دولة الكويت”، مرحّبًا بتعزيز حضورها من خلال الترحيب بزيادة أعدادها.

