وزير الدفاع: قدر الجيش أن يودّع الشهيد تلو الآخر

قدّم وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في الشويفات، التعازي إلى عائلة النقيب الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادثة سقوط المروحية العسكرية قبل أيام في منطقة حمانا.

وأبلغ الوزير سليم عائلة الشهيد الطيار صعب أنّ حزنهم هو “حزن جميع اللبنانيين الذين آلمهم هذا الحادث، وان التحقيق مستمر لمعرفة الأسباب التي أدت الى سقوط الطوافة”.

وقال: “إذا كان قدر الجيش أن يُودّع دائمًا الشهيد تلو الآخر في سبيل حماية لبنان وسيادته وامنه، فان من حق عائلات هؤلاء الشهداء أن تُفاخر بأنّها قدمت على مذبح الوطن أبطالًا كانوا أوفياء للقسم الذي رددوه وما تراجعوا يوماً رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات العسكرية والأمنية، وفي مقدمها الجيش”.