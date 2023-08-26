السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع: قدر الجيش أن يودّع الشهيد تلو الآخر

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

A A A
طباعة المقال

قدّم وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في الشويفات، التعازي إلى عائلة النقيب الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادثة سقوط المروحية العسكرية قبل أيام في منطقة حمانا.

وأبلغ الوزير سليم عائلة الشهيد الطيار صعب أنّ حزنهم هو “حزن جميع اللبنانيين الذين آلمهم هذا الحادث، وان التحقيق مستمر لمعرفة الأسباب التي أدت الى سقوط الطوافة”.

وقال: “إذا كان قدر الجيش أن يُودّع دائمًا الشهيد تلو الآخر في سبيل حماية لبنان وسيادته وامنه، فان من حق عائلات هؤلاء الشهداء أن تُفاخر بأنّها قدمت على مذبح الوطن أبطالًا كانوا أوفياء للقسم الذي رددوه وما تراجعوا يوماً رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات العسكرية والأمنية، وفي مقدمها الجيش”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤسسة كهرباء لبنان
    نائب يكشف عن فضيحة كبرى تتعلق بملف الكهرباء في لبنان!
    تدابير سير
    تدابير سير غداً على أوتوستراد المتن السريع
    صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"

    الأكثر قراءة

    مستشفى المقاصد
    فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
    زلزال
    الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
    إشكال بين بين فريقي بلدتي الصرفند والقصيبة في ملعب بلدة أنصار
    فيديو.. مباراة كرة قدم في بلدة جنوبية تتحول إلى ساحة معركة!