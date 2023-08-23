الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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وزير الدفاع قدّم التعازي باستشهاد الطيارين

منذ 44 دقيقة
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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اعرب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم عن “المه باستشهاد النقيب الطيار جوزف حنا والملازم اول الطيار ريشار صعب على اثر سقوط الطوافة الني كانت تقلهما في منطقة حمانا”، متمنيا” الشفاء العاجل للمعاون محمد صيدح الذي اصيب في الحادثة”.

وقال الوزير سليم: “مرة جديدة يهوي نسران من نسور الجو اللبناني في حادثة اليمة وكأن قدر الجيش ان يستمر في تقديم الشهداء على مذبح الوطن حماية للاستقرار والسلم الاهلي ووفاء للقسم الذي يردده العسكريون ويلتزمونه حتى الشهادة”.

وأضاف: “ان استشهاد الضابطين الطيارين خسارة كبيرة ليس للجيش فحسب بل للوطن باكمله الذي فقد بطلين من خيرة ابطاله في سلاح الجو اللبناني الذي سبق ان قدم شهداء في ميادين الشرف انضموا الى قافلة الشهداء الذين يعتز لبنان بهم”.

وكان الوزير سليم اطلع من قائد الجيش على ظروف سقوط المروحية العسكرية مقدماً له التعازي باستشهاد الطيارين ، وتكثيف التحقيق لمعرفة اسباب هذا الحادث المؤلم.

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