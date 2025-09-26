وزير الدفاع: كرامة عسكريي الجيش وضباطه ترفض نكران الجميل

صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني، ميشال منسى، بيان أكد فيه أن “المهمة الوطنية الأساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني كانت وستبقى درء الفتنة، ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم، وردع المتطاولين على السلم الأهلي، وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية”.

وأضاف البيان أن الجيش “قدّم الدماء والأرواح وتحمّل الإصابات والإعاقات في سبيل الأرض والعلم والكرامة وشرف الانتماء إلى الوطن، من دون أن ينتظر شكراً أو مكافأة من أحد”، مشدداً في الوقت نفسه على أن “كرامة عسكرييه وضباطه ترفض نكران الجميل، وتأبى التحامل الظالم، وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية، والتلطّي وراء تبريرات صغيرة للتنصّل من المسؤوليات الكبيرة”.