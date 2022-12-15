الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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وزير الدفاع لقائد "اليونيفيل": التحقيق بدأ.. والملابسات ستتوضّح!

منذ 16 دقيقة
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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أجرى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، إتصالًا بالقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو، معربًا عن أسفه العميق للحادث الأليم الذي حصل مع عناصر الوحدة الإيرلندية في الآلية التابعة لقوات اليونيفيل في العاقبية ليل أمس.

سليم قدم لقائد اليونيفيل التعازي بوفاة عنصر حفظ السلام، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين الجرحى، مشيرًا إلى أنّ التحقيق الذي بوشر به سيوضح ملابسات هذه الحادثة الأليمة.

كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أجرى إتصالًا هاتفيًا بقائد قوات اليونيفل، قدم فيه التعزية لقيادة اليونيفل وللكتيبة الإيرلندية قيادة وضباطًا وأفرادًا بوفاة الجندي الإيرلندي فجر اليوم، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

يشار إلى أنّ الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، كان قد أعلن أنّ جنديّ حفظ سلام، قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية وقريبًا من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

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