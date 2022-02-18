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وزير الدفاع للعسكريين: حقوقكم خط أحمر!

18 - فبراير - 2022
موريس سليم وقائد الجيش

موريس سليم وقائد الجيش

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تفقد وزير الدفاع الوطني موريس سليم بحضور قائد الجيش العماد جوزف عون مديرية العمليات في الجيش اللبناني حيث استمع إلى شرح من مدير العمليات العميد الركن جان نهرا عن مهمات الجيش والتحديات التي تواجهه حالياً في ظلّ الأزمة الاقتصادية.

ونوّه الوزير سليم بكل الجهود التي تقوم بها الوحدات العسكرية المنتشرة على طول الحدود وفي الداخل، وبخاصة مسألة ضبط الحدود والحد من عمليات التهريب، مشيراً إلى أن التحديات ضاغطة على العسكريين ولكن حقوقهم خط أحمر، وهو لم يأل جهداً عند مناقشة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء في الدفاع عن هذه الحقوق وتثبيتها في مشروع الموازنة الذي سيرفع إلى المجلس النيابي.

وشدّد على أن الجيش هو ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان وعلى الجميع دعمه والوقوف إلى جانبه.

من جهته، شكر العماد عون الوزير سليم على كل مواقفه الداعمة للجيش، وجهوده لتحصيل حقوق العسكريين والمتقاعدين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن الجيش ماض بالقيام بمهماته وواجباته تجاه وطنه وشعبه بغض النظر عن أي ظروف أو تحديات.

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