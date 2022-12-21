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وزير الدفاع: لن أقبل بالتمديد للواءين "العرم وإسحق"

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2022 8:47 مساءً
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنه قام بواجباته الدستورية ووقع  مرسوم مساعدات العسكريين وأحاله بصيغة أربعة وعشرين توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال سليم في حديث لـmtv: سأوقع كلّ مراسيم ترقيات الضباط وأحيلها بصيغة مرسوم بـ24 توقيعاً والأمر يعالج بنقاش في الحكومة ونعوّل على حكمة ميقاتي لكنّني لم أتسلم المراسيم بل جداول القيد ووقعتها كلها ويجب اقرار الترقيات دفعة واحدة مع 2020 و2021 و2022.

وأضاف وزير الدفاع “لن أقبل بالتمديد للواءين العرم واسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب”.

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