الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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وزير الدفاع: ما تقوم به إسرائيل يُهدّد الاستقرار على الحدود الجنوبيّة

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، السفير الياباني في لبنان ماغوشي ماسايوكي، في زيارة تعارف جرى خلالها بحث في آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين.

السفير الياباني أبدى “قلقه من التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية”، وأكد “أهمية الاستقرار في لبنان لما له من انعكاس على الوضع في الشرق الأوسط ككل. وتحدث عن العلاقات التاريخية بين لبنان واليابان”، لافتًا إلى “ما توليه بلاده من أهمية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات”.

فيما أكد سليم أن “ما تقوم به اسرائيل يشكل انتهاكًا فاضحًا للقرارات الدولية واستمرارًا للعدوانية الإسرائيلية في استباحة سيادتنا وحقوقنا، ما يهدد الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية”.

وشدد سليم على أن “الجيش يقوم بواجبه كاملاً في الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل”.

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