الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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وزير الدفاع معزيًا بشهداء الجيش: هذا قَدَر العسكريين

منذ 29 ثانية
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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وجّه وزير الدفاع موريس سليم عبر حسابه على “تويتر”، “تحية إجلالٍ وتقدير لشهدائنا الذين سقطوا اليوم في البقاع في حربهم على تجار المخدرات دفاعًا عن أمن وسلامة المواطنين”.

وزير الدفاع أضاف: هذا قَدَر العسكريين الذين ما ترددوا يومًا في الذود عن الوطن حتى الإستشهاد. المجد والخلود لشهداء جيشنا، والشفاء العاجل للجرحى. حمى الله الجيش، حمى الله لبنان”.

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