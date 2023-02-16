وزير الدفاع معزيًا بشهداء الجيش: هذا قَدَر العسكريين

وجّه وزير الدفاع موريس سليم عبر حسابه على “تويتر”، “تحية إجلالٍ وتقدير لشهدائنا الذين سقطوا اليوم في البقاع في حربهم على تجار المخدرات دفاعًا عن أمن وسلامة المواطنين”.

وزير الدفاع أضاف: هذا قَدَر العسكريين الذين ما ترددوا يومًا في الذود عن الوطن حتى الإستشهاد. المجد والخلود لشهداء جيشنا، والشفاء العاجل للجرحى. حمى الله الجيش، حمى الله لبنان”.

تحية إجلالٍ وتقدير لشهدائنا الذين سقطوا اليوم في البقاع في حربهم على تجار المخدرات دفاعاً عن أمن وسلامة المواطنين .

هذا قَدَرُ العسكريين الذين ما ترددوا يوماً في الذود عن الوطن حتى الإستشهاد.

المجد والخلود لشهداء جيشنا

والشفاء العاجل للجرحى.

حمى الله الجيش

حمى الله لبنان — Maurice Sleem (@SleemMaurice) February 16, 2023