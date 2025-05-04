وزير الدفاع مقترعاً في الدكوانة: ننوه بكل ‏الجهود التي تبذل لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني

أدلى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بصوته في مهنية الدكوانة الرسمية، منوهًا بكل ‏الجهود التي تبذل لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، ومشددًا على أهمية صون حرية الرأي والتعبير لدى المواطنين.

وأكد أن وزارة الداخلية والجيش وضعا معًا كل التدابير الاحترازية لإجراء العملية الإنتخابية بسلاسة وسلامة. وحتى الآن لم يسجل أي حادث أمني او إداري لأنه تم التحضير لهذا اليوم ووزير الداخلية قام بكل ما يلزم، ونحن نؤازره ونسانده.

وانطلقت اليوم في محافظة جبل لبنان أولى جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان التي ستجرى كل أحد خلال شهر أيار على أربع جولات لتغيير وتجديد المجالس البلدية والاختيارية،

في هذا السياق وقبيل فتح صناديق الإقتراع، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار اشرافه على العملية لأهمية انجاح هذا الاستحقاق”، مشيرًا لإلى أن “غرفة العمليات ستواكب كل المخالفات التي قد تحصل وستتخذ الاجراءات اللازمة وفق القوانين”.