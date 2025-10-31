الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
وزير الدفاع يبحث مع نائبة نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون العسكري

منذ 30 دقيقة
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة، نائبة وزير الدفاع الإيطالي إيزابيلا راوتي على رأس وفد، بحضور السفير الإيطالي في لبنان فابريزيو مارسيللي.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين وزارتي الدفاع في لبنان وإيطاليا، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين، لا سيما في إطار الدعم المباشر الذي تقدمه إيطاليا للجيش اللبناني، بالإضافة إلى مساهمتها عبر قواتها العاملة ضمن اليونيفيل.

وأشاد الوزير منسى بالدور المميز لإيطاليا ضمن قوات الأمم المتحدة في الجنوب، مؤكداً تقديره للمبادرات المستمرة التي تهدف إلى دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز قدراتها.

