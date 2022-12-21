وزير الدفاع يجمد تراخيص حمل الاسلحة حتى اشعار آخر

صدر عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارا بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من 22 كانون الاول 2022 وحتى اشعار اخر.

ويستثنى من القرار تراخيص حمل الاسلحة غرفة عسكرية، صفة ديبلوماسية، صفة رسمية، صفة خاصة ممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب ورؤساء الاحزاب والطوائف الدينية.

وجاء في البيان، أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرارا حمل الرقم 1818/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)

ج – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)

د – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخصوصاً الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.