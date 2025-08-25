الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
وزير الدفاع يصل إلى دولة الكويت

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 12:40 مساءً
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى منذ قليل إلى دولة الكويت على رأس وفد من كبار الضباط في الجيش اللبناني، تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

ومن المقرر أن يعقد منسى اجتماعات تهدف إلى دعم المؤسسة العسكرية في مجالات مختلفة، أبرزها في مجال التجهيز، الطبابة وجهاز إسكان العسكريين.

وفي تصريحات سابقة أكد منسى أن اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم لا يمكن أن ينسوا ما قدمته الكويت من مساعدات للبنان منذ عقود، لافتا الى أن الكويت كانت من أكثر الدول الشقيقة قرباً للبنان.

وأضاف الوزير :”تعتبر المساعدات التي قدمتها الكويت لبلدنا هي الأكبر التي حصل عليها منذ مطلع الستينيات، وهو ما يعتز به لبنان ويقدره لدولة ما قصرت يوماً في تقديم يد العون والمساعدة، مشيدا في الوقت نفسه بدعم دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.”

