الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
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وزير الدفاع يطمئن اللبنانيين.. "لا داعي للقلق"

منذ 8 دقائق
وزير الدفاع موريس سليم

وزير الدفاع موريس سليم

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أكد وزير الدفاع موريس سليم ان “لا خوف من انفلات الوضع الامني، وان كل المعطيات المتوافرة لدى الاجهزة الامنية والعسكرية معطوفة على القراءة الامنية للواقع اللبناني تشير الى ان الجيش اللبناني يسيطر على الوضع الامني على كافة مساحة الوطن ولديه القدرة الكافية التي يثبتها يومياً على ضبط كل ما يخل بالوضع الامني، والاجهزة التابعة للمؤسسة العسكرية لا سيما منها مخابرات الجيش أثبتت مدى قدرتها على ضبط كثير من محاولات الاخلال بالامن من خلال العمليات الاستباقية الى جانب مختلف الاجهزة الامنية التي تقوم بدورها وتحقق الانجازات”.

واضاف سليم في حديث مع “الجمهورية”: “ليس لدينا في الواقع اللبناني الحالي جهات قد تعمل على خلق اضطرابات امنية، مع العلم انّ عمليات إخلال بسيطة قد تحصل لكنها تحت السيطرة ولا يمكن ان تخلق خللا عاما بالوضع الامني اللبناني”.

ودعا الى عدم القلق من هذا الامر، كاشفاً انه “خلال الشهر المنصرم استطاع الجيش اللبناني واجهزته ان يكشف ويفكك شبكة امنية لتنظيم “داعش” في الشمال وتوقيف رأس الشبكة وعناصر اساسية فيها واحبط أي عمل امني كان يمكن ان تقوم به هذه الشبكة، وهذا يندرج في نجاح العمليات الاستباقية التي تساعد على طمأنة المواطنين”.

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