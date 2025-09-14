وزير الدفاع يكرّم شهداء الجيش في كفردبيان

حلّ وزير الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسّى وعقيلته، بدعوة من القنصل العام الدكتور أنطوان عقيقي وعائلته، ضيفَين على Domaine du Soleil في كفردبيان، حيث ترأس الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمندريت جورج نجّار القداس الإلهي في كنيسة المهد – سيدة الزروع، بمشاركة حشد من الفاعليات الرسمية والأمنية والاجتماعية.

وخلال المناسبة، أزاح الوزير منسّى الستارة عن لوحة تذكارية وُضعت على حائط الكنيسة من البلاط الرخامي المحفور بماء الذهب، عربون محبة وتقدير، كما أزاح الستارة عن تمثال “بيت الشهيد” تخليدًا لشهداء الجيش اللبناني، وتكريمًا خاصًا للعميد الطيّار بول معلوف والعميد الركن جاك أبي أنطون.

وفي كلمة ألقاها من داخل الكنيسة، توجّه وزير الدفاع بالشكر إلى القنصل العام عقيقي على مبادرته وضيافته، داعيًا الحضور إلى الصلاة لأرواح شهداء الجيش اللبناني، وللمسؤولين كي يُلهمهم الله اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.

بعد القداس، أقام القنصل العام عقيقي مأدبة غداء على شرف الوزير في دارته في كفردبيان، بحضور رئيس بلدية كفردبيان الأستاذ جان العقيقي، وعدد كبير من رجال الدولة والأمن، إلى جانب الأصدقاء والأحباء.