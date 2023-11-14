وزير الدفاع يوضح معلومات حول التزام "التيار" بحضور جلسة التعيينات العسكرية

أشارت معلومات “الجديد” إلى أنّ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم نقل للرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي التزام التيار الوطني الحر بحضور جلسة التعيينات الشاملة من قائد للجيش ورئيس للأركان والمجلس العسكري، وأكد التنازل عن توقيع الأربع وعشرين وزيرًا وأن يشارك وزير الدفاع رئيس الحكومة في توقيع المرسوم .

في المقابل، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الدفاع موريس سليم أن ما أوردته محطة “الجديد” مساء اليوم من معلومات عن مواقف التزم بها الوزير سليم في ملف التعيينات العسكرية وأبلغها إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة، يفتقد إلى الدقة، لأن البحث في هذا الملف لم يصل بعد إلى هذا المستوى الوارد في خبر” الجديد” علمًا أن رئيسي المجلس والحكومة يعرفان موقف وزير الدفاع حق المعرفة. فاقتضى التصويب”.