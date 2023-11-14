الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع يوضح معلومات حول التزام "التيار" بحضور جلسة التعيينات العسكرية

منذ 21 ثانية
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

A A A
طباعة المقال

أشارت معلومات “الجديد” إلى أنّ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم نقل للرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي التزام التيار الوطني الحر بحضور جلسة التعيينات الشاملة من قائد للجيش ورئيس للأركان والمجلس العسكري، وأكد التنازل عن توقيع الأربع وعشرين وزيرًا وأن يشارك وزير الدفاع رئيس الحكومة في توقيع المرسوم .

في المقابل، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الدفاع موريس سليم أن ما أوردته محطة “الجديد” مساء اليوم من معلومات عن مواقف التزم بها الوزير سليم في ملف التعيينات العسكرية وأبلغها إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة، يفتقد إلى الدقة، لأن البحث في هذا الملف لم يصل بعد إلى هذا المستوى الوارد في خبر” الجديد” علمًا أن رئيسي المجلس والحكومة يعرفان موقف وزير الدفاع حق المعرفة. فاقتضى التصويب”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء عباس ابراهيم
    ابراهيم: الكيان الغاصب يرفض منطق النطق بالحق
    شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى
    شيخ العقل يبحث التهديدات الإسرائيلية للبنان.. ويستنكر استهداف الإعلاميين
    الدفاع المدني اللبناني يحاول إطفاء النيران في الأحراش وبساتين الزيتون عند الحدود اللبنانية (الجزيرة - أرشيفية)
    رسمٌ بياني.. وزارة الزراعة تُوثّق الحرائق التي افتعلها العدو في الجنوب

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    أليكس لوبانوف أحد الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس
    تفاصيل هامة عن صفقة التبادل المرتقبة في غزة.. ما هي "معادلة الـ35"؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟