وزير الدفاع يُحذّر: "غرفة عمليات" استُحدثت أخيرًا لبثّ السموم والإشاعات

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بيان أشار فيه إلى أنّه “تواصل “غرفة العمليات” التي استُحدثت مؤخرًا في مقر معروف، بث السموم والإشاعات والأكاذيب وتوزيع المقالات هنا وهناك ضمن أوركسترا متعددة “المواهب”، والتي لم تعد تجدي نفعًا لأن أهدافها انكشفت أمام الرأي العام. وآخر “سمومها” أن وزير الدفاع الوطني امتنع عن توقيع الاعتمادات الخاصة بالمحروقات لمؤسسة الجيش الخ”..

وأكد البيان “أن هذا الخبر المدسوس من “غرفة العمليات” إياها عار من الصحة وهو مختلق، مثل غيره من الأخبار المماثلة والكاذبة، خصوصًا أن “مصدري التعليمات والأوامر” إلى هذه “الغرفة” يعلمون علم اليقين أن لا صحة لما دسوه لخداع الرأي العام في سلسلة محاولاتهم الإساءة إلى شخص الوزير ومناقبيته وإخلاصه للمؤسسة التي نشأ فيها وخدمها بإخلاص وتفانٍ ولا يزال”.

وختم: إن استمرار ضخ السموم والإشاعات لن تبدّل من مواقف وزير الدفاع الوطني في احترام الدستور وقانون الدفاع الوطني وحماية الجيش من الأطماع الشخصية فحسب، لا بل سيؤدي إلى إعادة النظر في سياسة الترفع عن الإساءات وضبط النفس التي اعتمدها الوزير حيال تكرار الافتراءات والأكاذيب وسيجد نفسه مضطرًا إلى فضح كل الممارسات الملتبسة والتجاوزات وكل من يقف وراءها بالأسماء والأرقام والوثائق، حتى تتوقف هذه المهازل المستمرة التي باتت تتجاوز الإساءة إلى شخص الوزير لتطاول المؤسسة الوطنية ضباطاً ورتباء وأفرادًا”.