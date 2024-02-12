الأثنين 2 شعبان 1445 ﻫ - 12 فبراير 2024 |
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وزير الزراعة أجرى كشفاً ميدانياً على بواخر البطاطا القادمة من مصر

منذ 16 ثانية
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

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أجرى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن كشفاً ميدانيًّا على بواخر البطاطا القادمة من مصر، تنفيذاً للرزنامة الزراعية بين البلدين الشقيقين وتطبيقا لقرار وزارة الزراعة اللبنانية، التي حدّدت مواصفات استيراد البطاطا وكيفية شحنها.

ورافق وزير الزراعة، خلال جولته، مدير الثروة الزراعية محمد أبو زيد ورئيسة دائرة الاستيراد والتصدير رانيا الحايك، ومستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.

وخلال الزيارة، تم الكشف على عينات من الشحنات بإشراف مركز الحجر الصحي الزراعي الذي يرأسه المهندس شربل الحاج.

وأثنى الحاج حسن على “التزام المعايير التي وضعتها وزارة الزراعة”، شاكرا لـ”الجانب المصري هذا التعاون الدائم الذي تبذله الحكومة المصرية عبر وزارة الزراعة، والذي يكون دائما في مصلحة المستهلك اللبناني والمصري”.

وتمنّى “أن تتوّج كل العلاقات اللبنانية مع اشقائهم العرب ضمن إطار العلاقة المميزة جدًّا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية”.

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